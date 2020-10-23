Azerbaycan'ın Terter ketinde halk günlerdir sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor

Ermenistan'ın özellikle sivil yerleşim birimleri hedef alması nedeniyle Azerbaycan'ın Terter kentinde yaşayan halk günlerdir sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ermenistan'ın özellikle sivil yerleşim birimleri hedef alması nedeniyle Azerbaycan'ın Terter kentinde yaşayan halk günlerdir sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

Azerbaycan'ın Terter kenti Ermenistan güçlerinin saldırıları nedeniyle adeta hayalet şehre döndü. Demiören Haber Ajansı Terter'de sığınaklarda yaşam mücadelesi veren halkı görüntüledi. Terter kent merkezinde bulunan siviller 27 gündür can güvenlikleri için bölgedeki sığınaklarda yaşam mücadelesi verirken, Karabağ alınana kadar yerlerinden gitmeyeceğini belirtiyor. Ermenistan'ın top atışlarına maruz kalan sığınakta yaşam mücadelesi veren halk, geceyi çay içerek, saz çalarak geçiriyor. İhtiyaçları için evlerine giden halk, daha sonra sığınaklara iniyor.

"DEVLETİMİZ GÜÇLÜDÜR, HİÇ BİR EKİSİĞİMİZ YOK"

Ermenistan'ın saldırılarına rağmen, evini terk etmeyen ve sığınakta ailesi ile yaşam mücadelesi veren 42 yaşındaki Hicran Emrahova; "27 gündür burada yaşıyoruz, korkmuyoruz. Topraklarımız alınana kadar burada yaşamaya devam edeceğiz. Başkumandanımız güçlüdür, ordumuz güçlüdür. Türk arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Tüp gazı ocak ile yemeklerimizi yapıyoruz, çay yapıyoruz. Devletimiz bize yemek temin ediyor sağolsun." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / CAN EROK