Azerbaycan'ın Terter ketinde halk günlerdir sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan'ın Terter ketinde halk günlerdir sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor

23.10.2020 16:00 | Son Güncelleme: 23.10.2020 16:25
Azerbaycan'ın Terter ketinde halk günlerdir sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor

Ermenistan'ın özellikle sivil yerleşim birimleri hedef alması nedeniyle Azerbaycan'ın Terter kentinde yaşayan halk günlerdir sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ermenistan'ın özellikle sivil yerleşim birimleri hedef alması nedeniyle Azerbaycan'ın Terter kentinde yaşayan halk günlerdir sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

Azerbaycan'ın Terter kenti Ermenistan güçlerinin saldırıları nedeniyle adeta hayalet şehre döndü. Demiören Haber Ajansı Terter'de sığınaklarda yaşam mücadelesi veren halkı görüntüledi. Terter kent merkezinde bulunan siviller 27 gündür can güvenlikleri için bölgedeki sığınaklarda yaşam mücadelesi verirken, Karabağ alınana kadar yerlerinden gitmeyeceğini belirtiyor.  Ermenistan'ın top atışlarına maruz kalan sığınakta yaşam mücadelesi veren halk, geceyi çay içerek, saz çalarak geçiriyor. İhtiyaçları için evlerine giden halk, daha sonra sığınaklara iniyor.

"DEVLETİMİZ GÜÇLÜDÜR, HİÇ BİR EKİSİĞİMİZ YOK"

Ermenistan'ın saldırılarına rağmen, evini terk etmeyen ve sığınakta ailesi ile yaşam mücadelesi veren 42 yaşındaki Hicran Emrahova; "27 gündür burada yaşıyoruz, korkmuyoruz. Topraklarımız alınana kadar burada yaşamaya devam edeceğiz. Başkumandanımız güçlüdür, ordumuz güçlüdür. Türk arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Tüp gazı ocak ile yemeklerimizi yapıyoruz, çay yapıyoruz. Devletimiz bize yemek temin ediyor sağolsun." dedi.

Azerbaycan'ın Terter ketinde halk günlerdir sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Azerbaycan'ın Terter ketinde halk günlerdir sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Azerbaycan'ın Terter ketinde halk günlerdir sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Azerbaycan'ın Terter ketinde halk günlerdir sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Azerbaycan'ın Terter ketinde halk günlerdir sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Azerbaycan'ın Terter ketinde halk günlerdir sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Azerbaycan'ın Terter ketinde halk günlerdir sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Azerbaycan'ın Terter ketinde halk günlerdir sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Azerbaycan'ın Terter ketinde halk günlerdir sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Azerbaycan'ın Terter ketinde halk günlerdir sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Azerbaycan'ın Terter ketinde halk günlerdir sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Azerbaycan'ın Terter ketinde halk günlerdir sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Azerbaycan'ın Terter ketinde halk günlerdir sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Azerbaycan'ın Terter ketinde halk günlerdir sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / CAN EROK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sevim Emre Binnur Kaya Serdar Ortaç Yavuz Bingöl
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Gökhan Gönül Garry Rodrigues Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Bakan Avrupa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan'ın Terter ketinde halk günlerdir sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 16:33:21. #1.14#
title