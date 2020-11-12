Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi İç Anadolu'da sevinçle karşılandı
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Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi İç Anadolu'da sevinçle karşılandı

12.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:22

Yozgat'ın cadde ve sokakları Yürüyen vatandaşlar Kubilay Yiğiter'in konuşması Ali İhsan Şahin'in konuşması Hasan Hüseyin Arslan'ın konuşması YOZGAT - Yozgat'ta Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için sürdürdüğü operasyonların başarıyla sonuçlanması...

Yozgat'ın cadde ve sokakları

Yürüyen vatandaşlar

Kubilay Yiğiter'in konuşması

Ali İhsan Şahin'in konuşması

Hasan Hüseyin Arslan'ın konuşması YOZGAT - Yozgat'ta Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için sürdürdüğü operasyonların başarıyla sonuçlanması sevinçle karşılandı.

Kubilay Yiğiter, işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kazanılan zaferle özgürlüğüne kavuşmasından son derece mutlu olduklarını söyledi.

Yiğiter, "İki devlet bir millet olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin zaferini kutluyorum, inşallah daim olacak. O bölgede Ermenistan gerekli dersi çıkartmıştır, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Ali İhsan Şahin de Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasından çok memnun olduklarını belirterek "İnşallah bundan sonra devamlı özgür kalacak. Türk milleti olarak her zaman Azerbaycan'ın yanındayız, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hasan Hüseyin Arslan ise yıllardır esaret altında kalan Karabağ'ın, zaferle özgürlüğüne kavuşmasından mutlu olduklarını belirterek yüce Türk milletine hayırlı uğurlu olmasını dileğini söyledi.

Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi İç Anadolu'da sevinçle karşılandı
Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi İç Anadolu'da sevinçle karşılandı
Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi İç Anadolu'da sevinçle karşılandı
Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi İç Anadolu'da sevinçle karşılandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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