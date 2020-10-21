Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı

21.10.2020 12:53 | Son Güncelleme: 21.10.2020 13:12

Azerbaycan ordusunun havadan ve karadan gerçekleştirdiği operasyonlar sonrası cepheden kaçan Ermenistan askerlerinin moral bozukluğu gözler önüne serildi. Savunma Bakanlığı'nın toplantısına Ermeni askerinin terlikleriyle katılması, ordunun içinde bulunduğu durumu açıkça gösterdi. Terlikli askerin kolunu saklaması da dikkatlerden kaçmadı.

Azerbaycan'ın 30 yıldır işgal altında bulunan Dağlık Karabağ'a gerçekleştirdiği operasyon, Ermenistan'ı psikolojik olarak yıprattı. Özellikle işgalden kurtarılan bölgelerdeki Ermeni askerlerinin kaçış haberleri her geçen gün artarken cephe hattında yaşanan moral motivasyon düşüklüğü, artık gözle görülür hale geldi.

Azerbaycan ordusu karşısında cephede büyük bozguna uğrayan Ermenistan'daki psikolojik çöküş bugün Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına da yansıdı.

Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı

TOPLANTIYA TERLİKLERLE KATILDI

Toplantıya, Azerbaycan ile yaşanan çatışmalar sırasında yaralanan bir Ermenistan askeri de katıldı.

Askerin umursamaz tavırları, lakayt hareketleri Ermenistan ordusunun yaşadığı bozgunu ortaya koydu. Ermeni asker toplantıya terlikleriyle katılırken, askerin vücut dili her şeyi gözler önüne serdi.

KOLUNU GİZLEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan toplantıya terlikle katılan askerin kolunu gizlemesi de dikkatlerden kaçmadı. Askerin, yaralanmış olabileceği düşünülüyor.

Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı
Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı
Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı

İlgili Haberler

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe: 500 bin dolarlık mühimmatı ele geçirdi
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe: 500 bin dolarlık mühimmatı ele geçirdi
Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir darbe daha: Kurmay başkanı öldürüldü, alay geri çekildi
Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir darbe daha: Kurmay başkanı öldürüldü, alay geri çekildi
Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor
Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Bülent Turan Abdülhamit Gül Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Doğuş Cem Yılmaz Türkan Şoray Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ozan Kabak Serdar Aziz Gökhan Gönül Malcolm Thomas Garry Rodrigues
Daha Fazla Genç Milli Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 13:12:23. #1.15#
title