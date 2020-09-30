Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gelişmeleri aktaran Habertürk ekibinin yakınına füze düştü
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Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gelişmeleri aktaran Habertürk ekibinin yakınına füze düştü

30.09.2020 16:55 | Son Güncelleme: 30.09.2020 17:07

Azerbaycan-Ermenistan sınırında devam eden çatışmaların detaylarını anlatan Habertürk Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin'in yakınına füze düştü. Kısa süreli panik yaşayan Çetin, daha sonra yayına devam etti.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarının ardından başlayan çatışmalarla ilgili detayları anlatan Habertürk Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin'in yakınına füze düştü.

CANLI YAYINDA ZOR ANLAR YAŞADI

Azerbaycan'ın Terter şehrinde Ermenistan'la yaşanan çatışmanın detaylarını anlatan Habertürk Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin zor anlar yaşadı. Canlı yayında sıcak bölgedeki son durumu anlatan Çetiner'in hemen yakınına bir top füze saldırısı gerçekleşti.

"ÇOK YAKIN BİR NOKTAYA FÜZE FIRLATILDI"

Yayında kısa süreli panik yaşayan Çetiner "Çok yakında bir noktaya yine füze fırlatıldı" dedi. Çetiner daha sonra yayına devam ederken, bölgede yoğun şekilde Ermenistan askerlerinin top atışlarının olduğu belirtildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gelişmeleri aktaran Habertürk ekibinin yakınına füze düştü
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