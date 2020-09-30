Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gelişmeleri aktaran Habertürk ekibinin yakınına füze düştü

Azerbaycan-Ermenistan sınırında devam eden çatışmaların detaylarını anlatan Habertürk Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin'in yakınına füze düştü. Kısa süreli panik yaşayan Çetin, daha sonra yayına devam etti.