Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı

Cephe hattında çatışmalar devam ederken Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlanan bir videoda Ermenistan askerlerinin vurulma anının havadan çekilmiş görüntülerini paylaşıldı.

Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar verirken yayınlanan son video bunu bir kez daha gözler önüne serdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlanan videoda Ermenistan askerlerinin vurulma anının havadan çekilmiş görüntüleri paylaşıldı.

"NOKTA ATIŞI İLE VURULDU"

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Ermenistan 1. Ordu Komutanlığına bağlı 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının 2. taburuna vurulan ağır darbenin ardından onlara yardıma giden Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun nokta atışı ile vuruldu" ifadesi kullanıldı.

2 SAVAŞ UÇAĞI DAĞA ÇARPARAK DÜŞMÜŞTÜ

Azerbaycan, bugün Ermenistan'a ait iki adet SU-25 savaş uçağının düştüğünü ve yok olduğunu duyurdu. Azerbaycan lideri İlham Aliyev'in danışmanı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan jetleri dağlık alana düştü, patlama gerçekleşti ve yok oldu. Düşen uçaklar Ermenistan komuta kademesi tarafından kendi halkından gizlendi" ifadelerini kullandı.

İKİ BİN ASKER VE MÜHİMMAT ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde bir açıklama yayınlamış, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiğini aktarmıştı. Açıklamada yer alan ifadeler şu şekildeydi: "27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askeri öldü. Yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın 200'den fazla top ve füze sistemi, yaklaşık 25 hava savunma sistemi, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkası, 5 mühimmat deposu, yaklaşık 50 tanksavar silahı ve 55 otomobil imha edildi"