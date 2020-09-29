Azerbaycan - Ermenistan arasında çatışmalar devam ediyor
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Azerbaycan - Ermenistan arasında çatışmalar devam ediyor

29.09.2020 07:40 | Son Güncelleme: 29.09.2020 07:44

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntüler Azerbaycan - Ermenistan arasında çatışmalar devam ediyor AZERBAYCAN - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalara ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntüler Azerbaycan - Ermenistan arasında çatışmalar devam ediyor

AZERBAYCAN - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalara ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Azerbaycan - Ermenistan arasında çatışmalar devam ediyor
Azerbaycan - Ermenistan arasında çatışmalar devam ediyor
Azerbaycan - Ermenistan arasında çatışmalar devam ediyor
Azerbaycan - Ermenistan arasında çatışmalar devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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