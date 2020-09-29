Azerbaycan - Ermenistan arasında çatışmalar devam ediyor
29.09.2020 07:40 | Son Güncelleme: 29.09.2020 07:44
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntüler Azerbaycan - Ermenistan arasında çatışmalar devam ediyor AZERBAYCAN - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalara ilişkin yeni görüntüler paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntüler Azerbaycan - Ermenistan arasında çatışmalar devam ediyor
AZERBAYCAN - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalara ilişkin yeni görüntüler paylaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı