ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Azerbaycan dilindeki Suiti kelimesinin anlamı nedir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

AZERBAYCAN DİLİNDEKİ SUİTİ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

A:Su aygırı

B:Fok

C:Katil Balina

D:Köpek Balığı

Cevap : B