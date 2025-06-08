Azerbaycan dilindeki Suiti kelimesinin anlamı nedir?

Azerbaycan dilindeki Suiti kelimesinin anlamı nedir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Azerbaycan dilindeki Suiti kelimesinin anlamı nedir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Azerbaycan dilindeki Suiti kelimesinin anlamı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Azerbaycan dilindeki Suiti kelimesinin anlamı nedir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

AZERBAYCAN DİLİNDEKİ SUİTİ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

A:Su aygırı

B:Fok

C:Katil Balina

D:Köpek Balığı

Cevap : B

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın

İsrail'in tehdit ettiği gemideki Brezilyalı isimden tüm dünyaya çağrı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında

Ülke şokta! Cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla kafasından vuruldu
Herkes merak ediyordu! Osimhen, Al Hilal'in teklifine son kararını verdi

Herkes merak ediyordu! Osimhen'den Al Hilal'in teklifine cevap
7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem'in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'i kim öldürdü? Son görüntüleri ortaya çıktı
Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u olaylı seriyi kaybetti! Şampiyon Olympiakos

Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u olaylı seriyi kaybetti
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.