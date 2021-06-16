Azerbaycan'dan renkli görüntüler! Aliyev oynadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan alkış tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinden renkli görüntüler gelmeye devam ediyor. Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa'da resmi törenle karşılanan Erdoğan, yöresel dansçılara eşlik eden Azeri mevkidaşı Aliyev'e alkış tutarak destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin ardından Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya ziyaret gerçekleştirdi. Burada resmi devlet töreniyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte Şuşa'da incelemelerde bulundu.

En kısa zamanda Şuşa'ya konsolosluk açılacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan birtakım etkinliklere de katıldı. Kendisi için düzenlenen yöresel törenleri ve at yarışını izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aliyev tarafından at da hediye edildi.

YÖRESEL DANSÇILARA EŞLİK ETTİLER

Erdoğan'ın Şuşa ziyaretine ise yöresel dansçıların gösterdiği sergilediği anlar damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yöresel dansçılara eşlik etti. Aliyev, dansçılarla beraber oynarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da alkışlarla mevkiidaşına destek verdi.