Azerbaycan'dan getirilen toprak Soltan Bey Paşabayoğlu'nun mezarına döküldü
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Azerbaycan'dan getirilen toprak Soltan Bey Paşabayoğlu'nun mezarına döküldü

10.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:06
Azerbaycan'dan getirilen toprak Soltan Bey Paşabayoğlu'nun mezarına döküldü

Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ Laçın'dan getirilen toprak Soltan Bey Paşabeyoğlu'nun Koçköy'de bulunan mezarına döküldü.

Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ Laçın'dan getirilen toprak Soltan Bey Paşabeyoğlu'nun Koçköy'de bulunan mezarına döküldü.

Arpaçay Köyköy Köyü'nde mezarı bulunan ve Ermeni örgütlenmelerine karşı savaşmış Azerbaycan'ın milli kahramanı Soltan Bey Paşabeyoğlu, mezarı başında anıldı.

Azerbaycan Beynel Halk Diaspora Merkezi (BDM) Başkanı İsmayil Ağayev, Başkan Yardımcısı Samir Adıgüzelli, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey ve Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti başkanı Ercüment Daşdelen, Soltan Bey Paşabeyoğlu, mezarı başında anıldı. Paşabeyoğlu'nun mezarını ziyaret ederek Azerbaycan Karabağ Laçin'den getirdikleri toprağı mezarına dökerek dua ettiler.

Soltan Bey Paşayev'in mezarı ziyaretinde açıklamada bulunan BDM Başkanı İsmayil Ağayev, "Azerbaycan halkının milli iftiharı, Azerbaycan Milli kahramanı Soltan Bey Paşabeyoğlu'na saygı duyuyorum. Hürmetli Soltan Bey ruhub şad olsun, Azerbaycan'ın muzaffer ordusu Başkomutanı İlham Aliyev'in komutanlığında Karabağ işgalden kurtuldu. Ağdam Azerbaycan'dır, Zengülan Azerbaycan'dır. Fuzuli Azerbaycan'dır, Kelbecer Azerbaycan'dır, Laçın Azerbaycan'dır. Şuşa Azerbaycan'dır. İşgal olmuş topraklarımız işgalden kurtarıldı. Ruhun şad olsun. ve hep yaşa büyük komutan" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Azerbaycan Laçın'dan getirilen toprak Soltan Bey Paşabeyoğlu'nun mezarına dökülerek dua edildi.

Azerbaycan Heyeti Kars'ta bulunan Azerbaycan merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in büstünü ziyaret ederek kırmızı karanfil bıraktı. - KARS

Azerbaycan'dan getirilen toprak Soltan Bey Paşabayoğlu'nun mezarına döküldü
Azerbaycan'dan getirilen toprak Soltan Bey Paşabayoğlu'nun mezarına döküldü
Azerbaycan'dan getirilen toprak Soltan Bey Paşabayoğlu'nun mezarına döküldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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