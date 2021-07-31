Azerbaycan'dan gelen yardım ekibi Dalaman Havalimanı'na indi

MUĞLA'da çıkan orman yangınlarına destek olmak amacıyla Azerbaycan'dan gelen yardım ekibi, Dalaman Havalimanı'na indi.

MUĞLA'da çıkan orman yangınlarına destek olmak amacıyla Azerbaycan'dan gelen yardım ekibi, Dalaman Havalimanı'na indi.

Muğla'nın ilçelerinde çıkan geniş çaplı orman yangınları nedeniyle söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla Azerbaycan'dan yola çıkan 105 kişilik yardım ekibi, saat 23.00 sıralarında Dalaman Havalimanı'na indi. Yardım ekipleri, daha sonra otobüsler ile yangın bölgesine gitmek için yola çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolgahan Kaylı