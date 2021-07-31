Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler, yangının ortasında kaldı! Arkada tek bir arkadaşlarını bile bırakmadılar
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Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler, yangının ortasında kaldı! Arkada tek bir arkadaşlarını bile bırakmadılar

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Türkiye'deki yangınların söndürülmesine destek için Azerbaycan'dan gelen yardım ekibi, Marmaris Armutalan Mahallesi'nde yangının ortasında kaldı. Geride hiçbir arkadaşını bırakmayan ekipler, ustaca alevlerden sıyrıldı.

Türkiye, günlerden bu yana etkili olan orman yangınları nedeniyle zor günler yaşıyor. Manavgat, Aydıncık, Marmaris ve Bodrum'daki yangınların söndürülmesi adına kardeş ülke Azerbaycan'dan da destek geldi. Azerbaycan, itfaiye ekiplerini Türkiye'ye gönderdi.

ARMUTALAN'A KONUŞLANDILAR

Marmaris'e bağlı Armutalan'da yangın söndürme çalışmalarına katılan 100 kişilik Azerbaycan itfaiye ekibinin, yangınların arasında kaldığı anlar objektiflere yansıdı. Kendilerini hızla ilerleyen alevlerin arasında bulan itifaiyeciler, arkalarında da hiçbir arkadaşlarını bırakmadı.

İtfaiyeciler soğukkanlı şekilde birbirlerine kenetlenerek, yangın bölgesinden kurtulmayı başardı.

Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler, yangının ortasında kaldı! Arkada tek bir arkadaşlarını bile bırakmadılar
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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