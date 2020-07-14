Azerbaycan'da halk, askere destek için sokağa çıktı
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Azerbaycan'da halk, askere destek için sokağa çıktı

Azerbaycan halkı, sınıra yönelik Ermenistan'ın artan saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı.

14.07.2020 23:57 | Son Güncelleme: 15.07.2020 00:26

Azerbaycan halkı, sınıra yönelik Ermenistan'ın artan saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de halk, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınamak ve Azerbaycan askerine destek için sokağa çıktı. Başkent Bakü'nün merkez sokaklarında ve Azadlık Meydanı'nda toplanan halk, Azerbaycan askerine destek sloganları attı. Azerbaycanlılar yürüyüşünde, "Karabağ", "Karabağ bizimdir", "Azerbaycan askeri" şeklinde slogan attı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, halkın askere gösterdiği destek için teşekkür edilirken yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle daha dikkatli olunması ve sosyal mesafenin korunması istendi.

(İHA)

Azerbaycan'da halk, askere destek için sokağa çıktı

Kaynak: İHA

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