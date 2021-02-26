Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu Resulzade'nin kabri başında "Hocalı Katliamı" anma etkinliği düzenlendi
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Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu Resulzade'nin kabri başında "Hocalı Katliamı" anma etkinliği düzenlendi

26.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:48
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu Resulzade'nin kabri başında

İnsan Vatanını Sever Platformunca, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu Mehmet Emin Resulzade'nin kabri başında "Hocalı Katliamı" anma etkinliği yapıldı.

İnsan Vatanını Sever Platformunca, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu Mehmet Emin Resulzade'nin kabri başında "Hocalı Katliamı" anma etkinliği yapıldı.

Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anma etkinliğinde, Hocalı'da katledilenler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve dualar edildi.

Platformun Başkan Yardımcısı Denizcan Dede, buradaki açıklamasında, Hocalı Katliamı'nı Rusya'nın planladığını, Ermenistan'ın da tetikçiliğini yaptığını söyledi.

Dede, Hocalı Katliamı'nın insanlık için bir utanç olduğunu ifade etti.

Anma etkinliğine, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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