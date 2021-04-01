Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü kabul etti. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ savaşında tarihi zafere ulaşmasında büyük pay sahibi olan Bayraktar SİHA'ları nedeniyle ülkede çok sevilen Selçuk Bayraktar'a Aliyev tarafından madalya takıldı.