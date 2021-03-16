Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelerde yeni kara yollarının temelini attı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelerde yeni kara yollarının temelini attı

16.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:12
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelerde yeni kara yollarının temelini attı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelere dün gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Fuzuli-Hadrut ve Hadrut-Cebrayıl-Şükürbeyli kara yollarının temelini attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelere dün gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Fuzuli-Hadrut ve Hadrut-Cebrayıl-Şükürbeyli kara yollarının temelini attı.

Eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile Fuzuli ve Hocavend illerini ziyaret eden Aliyev, önce Fuzuli-Hadrut kara yolunun temel atma törenine katıldı.

Aliyev törende, yeni yolların yapımının işgalden kurtarılan bölgelerin imarında büyük önem taşıdığını belirtti.

Tören sonrasında Hocavend ilinin Hadrut kasabasına giden Aliyev, burada göndere Azerbaycan bayrağı çekti.

Aliyev Hadrut'ta, Cebrayıl iline uzanacak ve Şükürbeyli köyünde Hacıgabul-Mincivan-Zengezur Koridoru kara yolu ile kesişecek 43 kilometrelik yeni yolun da temelini attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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