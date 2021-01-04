Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e "19 Mayıs Türk Dünyası Diriliş Ödülü"
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Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e "19 Mayıs Türk Dünyası Diriliş Ödülü"

04.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:36

Gelen son dakika haberlerine göre Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı, (TÜRKSAV), "19 Mayıs Türk Dünyası Diriliş Ödülü"nün bu yıl Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e verilmesini kararlaştırdı.

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı, (TÜRKSAV), "19 Mayıs Türk Dünyası Diriliş Ödülü"nün bu yıl Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e verilmesini kararlaştırdı.

TÜRKSAV'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Akengin, 25 yıldır Türk dünyasıyla ilgili etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Akengin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Anadolu yaylalarından başlattığı Türk dünyasının diriliş hareketinin bugün de Orta Asya bozkırlarında ve Kafkasya vadilerinde Türk dünyası liderleri öncülüğünde işgalci emperyalizme karşı sürdürüldüğünü vurguladı.

Azerbaycan'ın geçen yıl kazandığı zafere dikkati çeken Akengin, "2020 yılında Azerbaycan, Türk halkının İlham Aliyev önderliğinde Türkiye Cumhuriyetinin yakın desteği ve Türk Keneşi'nin manevi ilgisi ile kazanmış olduğu zafer, aynı zamanda Türk dünyasının işgalci emperyal zihniyetlere karşı ortak başarısıdır. Bu mücadelenin öncülüğünü yapan Sayın İlham Aliyev'e bu ödülü takdim etmekten onur duyacağımızı Yönetim Kurulumuz adına ifade etmek isterim." dedi.

Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e '19 Mayıs Türk Dünyası Diriliş Ödülü'
Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e '19 Mayıs Türk Dünyası Diriliş Ödülü'
Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e '19 Mayıs Türk Dünyası Diriliş Ödülü'
Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e '19 Mayıs Türk Dünyası Diriliş Ödülü'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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