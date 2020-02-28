Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den taziye mesajı
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Dünya » Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den taziye mesajı - Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerin şehit olması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine taziyelerini iletti.

28.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:28
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den taziye mesajı

İlham Aliyev, Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerin şehit olması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine taziyelerini iletti.

Azerbaycan merkezli AzerNews gazetesinin haberine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk Milletine taziyelerini ileterek, "Türk askerlerinin şehit edildiği haberine derin üzüntülerimi dile getiriyorum. Bu olay vesilesiyle, kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına; size, şehit ailelerine ve Türk milletine derin başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler