Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk ve Haluk Bayraktar'ı kabul etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk ve Haluk Bayraktar'ı kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk ve Haluk Bayraktar'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı kabul etti.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 26-29 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan'da gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST'in tanıtım toplantısı ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldikleri Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Aliyev tarafından kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, "Nazik kabullerinden dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e şükranlarımızı sunuyoruz. Zafere ulaşanlar sabredenlerdir" dedi. - BAKÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk ve Haluk Bayraktar'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk ve Haluk Bayraktar'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk ve Haluk Bayraktar'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk ve Haluk Bayraktar'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk ve Haluk Bayraktar'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk ve Haluk Bayraktar'ı kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Politika

Selçuk Bayraktar, İlham Aliyev, Azerbaycan, Baykar, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title