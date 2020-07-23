Azerbaycan askerinin eli tetikte Ermeni ordusuna karşı sınırı koruyor
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Azerbaycan askerinin eli tetikte Ermeni ordusuna karşı sınırı koruyor

Azerbaycan askerinin eli tetikte Ermeni ordusuna karşı sınırı koruyorEmre DİNER-Uğur Can EMZİKLİ AZERBAYCAN, (DHA)- Ermenistan ordusunun sınıra yakın bölgede bulunan Azerbaycan'ın Tovuz iline düzenlediği saldırıda, 12 asker 1 sivil hayatını kaybetti.

23.07.2020 17:58 | Son Güncelleme: 23.07.2020 18:43

Azerbaycan askerinin eli tetikte Ermeni ordusuna karşı sınırı koruyor

Emre DİNER-Uğur Can EMZİKLİ AZERBAYCAN, (DHA)- Ermenistan ordusunun sınıra yakın bölgede bulunan Azerbaycan'ın Tovuz iline düzenlediği saldırıda, 12 asker 1 sivil hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı (DHA), Ermenistan'ın Azerbaycan sınırına başlattığı saldırının yaşandığı yeri ve Azerbaycan Ordusu'nun mevziisini görüntüledi. Ermenistan'ın 12 Temmuz'da sınır bölgesindeki Tovuz iline düzenlediği saldırının gerçekleştiği yer ve Azerbaycan Ordusu'nun mevzii DHA kameralarınca kaydedildi. Azerbaycan ordusu askerleri, Cengaver tepesinde eli tetikte Ermeni ordusuna karşı sınırı müdafaa ediyor.

Azerbaycan askerinin eli tetikte Ermeni ordusuna karşı sınırı koruyor

Kaynak: DHA

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