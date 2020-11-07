Azerbaycan 16 köyü işgalden kurtardı! İki köyde 27 yıllık hasret sona erdi
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Azerbaycan 16 köyü işgalden kurtardı! İki köyde 27 yıllık hasret sona erdi

07.11.2020 12:30 | Son Güncelleme: 07.11.2020 13:03

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medyadan yaptığı açıklama ile 16 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardıklarını duyurdu. Aliyev'in paylaşımında en çok dikkat çeken 2 köy ise 27 yıl sonra işgalden kurtarılan Atagut ve Tsakuri oldu.

Ermenistan 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini vurmaya başladı. Sivilleri katleden Ermenistan'a cephede ağrı bir yenilgi yaşatan Azerbaycan ise yıllar sonra toprak bütünlüğünü sağlamaya çok yaklaştı. Sahadaki ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu son olarak 16 köyü daha Ermeni işgalinde kurtardı.

ALİYEV SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı paylaşım ile "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyitahmetli, Gorgan, Üçüncü Mahmutlu, Gacar ve Divanalılar, Cebrail'in Yukarı Mezre ve Yanarhac, Gubadlı'nın Gezyan, Balasoltanlı ve Merdanlı, Zengilan'ın Beşdeli, Hocalı'nın Karabulak ve Moşhmaat, Hocavend'in Atagut ve Tsakuri köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.

27 YIL SONRA İŞGALDEN KURTARILDI

Aliyev'in paylaştığı 16 köy arasında en dikkat çekenleri ise Hocavend'in Atagut ve Tsakuri köyleri oldu. 27 yıldır Ermenistan işgalinde bulunan iki köy Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldı.

Azerbaycan 16 köyü işgalden kurtardı! İki köyde 27 yıllık hasret sona erdi
Haber Yorumları (1)
KEMAL: çok yavaş ilerleniyor. . . . . hızlanmaları lazım. . . bu ermeniler öyle böyle değil. . . gerçekten çok direniyorlar. . . . bizim sihalar olmasa ya da bizim yardımlar olmasa azeri türkleri buna cesaret edemezdi. . . . . . . . . .
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