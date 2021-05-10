AZ SU TÜKETEN KANOLA, TUZ GÖLÜ HAVZASININ GÖZDESİ OLDU
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AZ SU TÜKETEN KANOLA, TUZ GÖLÜ HAVZASININ GÖZDESİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da az su tüketen yağ bitkisi türü olan kanola, Tuz Gölü havzasında çiftinin ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu.

AKSARAY'da az su tüketen yağ bitkisi türü olan kanola, Tuz Gölü havzasında çiftinin ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu. Eskil Ziraat Odası Genel Sekreteri Vedat Belgemen, 'Son yıllarda yer altı suların çekilmesiyle çiftçilerimizi kanola ekimine yönlendirdik. Geçen yıl sözleşmeli olarak 800 dekar kanola ekimi yaptırdık. Verimi ve kar marjı yüksek olunca 10 bin dekara çıkan kanola ekimi, yer altı sularının yükselmesine ciddi fayda sağlamaya başladı' dedi.

Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen kanola tarlaları, birçok profesyonel fotoğrafçı tarafından da doğal stüdyo olarak kullanıyor. Tuz Gölü havzasındaki kanoların çiçek açmasıyla tarlalar s adeta arıya büründü. Kanola, mısır, pancar ve ayçekirdeğine göre yüzde 70 daha az su tükettiği içinde çiftinin yeni gözdesi oldu.

Eskil Ziraat Odası Genel Sekreteri Vedat Belgemen, kanolanın su az tüketen ürün olduğu içinde çiftçinin ilgisi çekmeye başladığını belirtti. Belgemen, "Son yıllarda yer altı suların çekilmesiyle çiftçilerimizi kanola ekimine yönlendirdik. Geçen yıl sözleşmeli olarak 800 dekar kanola ekimi yaptırdık. Verim ve kar marjı yüksek olunca 10 bin dekara çıkan kanola ekimi yer altı sularının yükselmesine ciddi fayda sağlamaya başladı. Gelecek yıl ise 30 ile 40 bin dekar kanolayı hedefliyoruz. Bölgemizde dekara 350 ile 500 kilo verim alıyoruz. Bu da bizim açımızdan ciddi bir verim. Çünkü kanola kar marjı yüksek bir ürün olduğu için çiftçilerimizi memnun ediyor.? diye konuştu.

Bitkilerle ilgili araştırma yapan Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Karaman Erkul ise şunları söyledi:

"Eskil ilçesinde doğada endemik bitkileri fotoğraflıyorduk. Şu an da bir kanola tarlasındayız. Sarı rengin olabildiği kadar hakim olduğu bir tarla. Bize çok güzel bir görsel şölen oluşturuyor. Yoldan geçen araz sahipleri ise bu güzelliği dikkat çekiyor ve çok güzelde fotoğraflar çıkıyor. Bizde araçla geçerken tarlayı görünce kayıtsız kalamadık ve durup fotoğraf çekindik."

AZ SU TÜKETEN KANOLA, TUZ GÖLÜ HAVZASININ GÖZDESİ OLDU
AZ SU TÜKETEN KANOLA, TUZ GÖLÜ HAVZASININ GÖZDESİ OLDU
AZ SU TÜKETEN KANOLA, TUZ GÖLÜ HAVZASININ GÖZDESİ OLDU
AZ SU TÜKETEN KANOLA, TUZ GÖLÜ HAVZASININ GÖZDESİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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