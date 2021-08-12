Ayyıldız Hareketi nedir, ne demek, kurucusu kim? Ayyıldız Hareketi Partisi kuruldu mu, ne zaman?
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Ayyıldız Hareketi nedir, ne demek, kurucusu kim? Ayyıldız Hareketi Partisi kuruldu mu, ne zaman?

Ayyıldız Hareketi nedir, ne demek, kurucusu kim? Ayyıldız Hareketi Partisi kuruldu mu, ne zaman?
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Ümit Özdağ, parti kurma çalışmalarına başladı ve Ayyıldız Hareketi'ni başlattı. Özdağ, yeni partisini 26 Ağustos'ta kuracağını açıkladı. Bunun ardından vatandaşlar, Ayyıldız Hareketi nedir, ne demek merak etti. Ayyıldız Hareketi anlamı nedir? Ayyıldız Hareketi Partisi kuruldu mu? İşte tüm detaylar...

Ayyıldız Hareketi Lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ basın toplantısı düzenledi. Bunun ardından vatandaşlar Ayyıldız Hareketi partisi mi kurulacak? Ayyıldız Hareketi ne demek? Ayyıldız Hareketi Ümit Özdağ yeni partisi ne zaman kurulacak? Ümit Özdağ'ın yeni partisinin adı ne olacak? Partinin ismi ne olacak? gibi soruların cevaplarını merak etti. Ayyıldız Hareketi nedir, ne demek, kurucusu kim? Ayyıldız Hareketi Partisi kuruldu mu, ne zaman? Detaylar sizlerle...

AYYILDIZ HAREKETİ NEDİR?

Geçtiğimiz aylarda Ümit Özdağ yaptığı açıklamasında "Ayyıldız Hareketi kararsız seçmeni kararlı hale getirecek partidir." demişti. Buna göre yeni kurulacak olan partinin adı Ayyıldız Hareketi Partisi olabilir tahmini yapıldı.

2021 senesinde Ümit Özdağ, parti kurma çalışmalarına başlamıştı ve Ayyıldız Hareketi'ni başlatmıştı. Ümit Özdağ, yeni partisini 26 Ağustos 2021 Perşembe günükuracağını açıkladı.

ÜMİT ÖZDAĞ YENİ PARTİSİ NE ZAMAN KURULACAK?

2021 yılında Ümit Özdağ, parti kurma çalışmalarına başladı ve Ayyıldız Hareketi'ni başlattı. Özdağ, yeni partisini 26 Ağustos'ta kuracağını açıkladı.

AYYILDIZ HAREKETİ KURUCULARI KİMLER?

Ayyıldız Hareketi kurucuları Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk'tur.

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