Ayvansaray'da kaldırıma çarpan araç takla attı
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Ayvansaray'da kaldırıma çarpan araç takla attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ayvansaray'da kaldırıma çarpan araç takla attı

Ayvansaray'da D-100 Edirnekapı ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarparak takla attı.

Ayvansaray'da D-100 Edirnekapı ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarparak takla attı. Sürücü, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kaza, D-100 karayolu Ayvansaray mevkii Edirnekapı ayrımında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BFR 687 plakalı Citreon marka otomobiliyle seyir halinde olan Kamil Türkil, bir anda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki kaldırıma çıkan araç, çarpmanın etkisiyle ters döndü. Trafikteki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazadan dolayı yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Takla atan otomobilin çekiciyle olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis ekipleri de kazayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Ayvansaray'da kaldırıma çarpan araç takla attı
Ayvansaray'da kaldırıma çarpan araç takla attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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