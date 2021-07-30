Ayvalıklı bebeklere hoş geldin armağanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayvalıklı bebeklere hoş geldin armağanı

Ayvalıklı bebeklere hoş geldin armağanı
Bültenler - Haberler | Güncel

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından başlatılan "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerine anne ve bebeğin ilk bakım gereksinimleri armağan ediliyor.

Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde yürütülen projeyle; ailelerin ekonomisine sağlanan desteğin yanı sıra doğum sonrası acil ihtiyaçların da karşılanması hedefleniyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in eşi Canan Ergin, Altınova ve Sarımsaklı mahallerinde yeni doğum yapan aileleri ziyaret etti. Canan Ergin, ailelerin yükünü azaltmak amacıyla; ateşölçer, bebek yağı, şampuan, pişik kremi, tırnak makası, ıslak mendil, penye battaniye, mama önlüğü 3-6 ay penye alt üst takım, 3 numara bebek bezi 4-9 kilogram, biberon, emzik ve nazar boncuğu ile bilgilendirme kitapçığı gibi hediyeleri çiçeği burnunda annelere hediye ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: Bültenler

Manavgat'ta çıkan yangın elektrik santrali yakınlarına kadar geldi
Manavgat'ta çıkan yangın elektrik santrali yakınlarına kadar geldi
Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi ve bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya...
Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi ve bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya...
Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir...
Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Tanju Bilgiç Meral Akşener Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Fatma Girik Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ayvalıklı bebeklere hoş geldin armağanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 11:06:08. #1.15#

title