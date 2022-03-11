Ayvalık, Girne ile kardeş şehir oldu

AKDENİZ, MERSİN (Bültenler) - Heyette, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin'ın yanı sıra, belediye meclis üyeleri; Onur Satıcı, Sertaç Örs, Mustafa Levent Gurup, Serdar Tuç, Semih Varol, Mehmet Anıl Okyar yer aldı.

Törende konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ayvalık ile kardeş şehir olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Güngördü,"Ayvalık ile Girne belediyeleri arasında imzalanan protokol ile kardeş şehir ilişkileri taçlandırıldı. Ayvalık'a gitmiş, orada bir süre yaşamış biri olarak şunu belirtmek isterim ki, Girne ve Akdeniz kültürüne çok uygun bir belde çıktı karşıma. Gastronomi kültürü, çevre kültürü, binaların yapı modeli ve stili birbirine o kadar çok benziyor ki. Türkiye insanının sevecen, saygı ve hoşgörüsünü en üst düzeyde yaşadım Ayvalık'ta" dedi.

Belediyelerimiz lokomotif görevi görecek

İmza töreninden sonra var olan düzenli ilişkilerin daha da güzel bir noktaya geleceğini ve iki şehirde yaşayan insanların karşılıklı olarak birbirleriyle daha güzel iletişim içinde olacaklarına değinen Nidai Güngördü şöyle konuştu:

"Belediyelerimizin yapacağı her türlü etkinlikte karşılıklı geliş gidişlerle bizler Ayvalık'ı daha iyi tanıyacağız, sizler de Girne'deki güzellikleri tanıyacaksınız ve karşılıklı iki şehirdeki insanlar burada hem kültür alışverişinde hem de ticaret alışverişinde bulunacağız. Hem biz kendi insanımızı sizlere tanıtmak ve bu insanların karşılıklı olarak geliş ve gidişlerini sağlayacağız, belediyelerimiz lokomotif görevi görecek. Ve iki şehir halkının da kucaklaşmalarına vesile olacağız. Ben tekrardan kültür sanat ekonomik anlamda iyi ilişkiler kuracağımıza inanıyorum. Nasıl ki Girne'de zeytin festivali var, Ayvalık'ta da zeytin hasat günleri var. Dolayısıyla ben orada da bulunmuş biri olarak burada ya da Ayvalık'ta yapılacak hasat günlerinde karşılıklı programlarımız daha iyi nasıl zenginleşebilir, biz onlardan gördüklerimizi nasıl uygulayabiliriz ya da biz farklı bir şey yaptıysak Ayvalık'la karşılıklı olarak çeşitlendirebiliriz. Daha hoşgörülü daha sevecen duygular yaşayacağımıza inanıyorum."

Zeytindeki barış sevgi ve hoşgörü anlayış simgesi

Zeytinin hem kendi hem de Ayvalık coğrafyaları için önemli bir ürün olduğuna değinen Başkan Güngördü şöyle devam etti:

"Zeytin zaten rivayete göre Hatay ve Akdeniz'den dünya'ya yayıldı. Dolayısıyla bizim bu bölgemizde 850 ve 900 yaşında zeytin ağaçlarımız var, ben aynı zeytin ağaçlarının benzerlerini Ayvalık'ta da görme fırsatı buldum. Dolayısıyla zeytindeki uzun ömürlülük zeytindeki barış sevgi ve hoşgörü anlayış simgesi Ayvalık ve Girne arasında uzun yıllar yaşayacağının göstergesidir. Zeytin kardeşliği zeytin potansiyeli yüksek olan iki şehrimizde zeytinin vereceği güçle zeytin ağacının vereceği o güçle aramızdaki sevgi barış ve hoşgörünün uzun süreli olacağının inanır tekrardan her iki kentimize hayırlı olmasınıdiliyorum. Sayın başkanıma ve değerli meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum ve bugünden sonra daha kalıcı daha somut adımlar atabileceğimizin de müjdesini vermek istiyorum, herkese tekrardan teşekkür ediyorum herkesi sevgiyle kucaklıyorum."

Kardeş şehir ilişkilerini çok önem verdiklerini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden olan Girne'yle, Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Ayvalık'ın kardeş şehir olmasındaki kararımız kentimize kültürel, turistik ve sosyal açıdan önemli bir katkı sağlayacaktır" dedi.

Girne ile kardeş şehir olmaktan son derece mutlu olduklarını vurgulayan Başkan Ergin, "İlk seslendirildiği zaman biz hemen heyecanla gündemimize getirdik ve tüm meclis üyelerimizin de oy birliği ile bu birliktelik kağıt üzerinde gerçekleşmiş oldu. Tabi sadece kağıt üzerinde değil bu ilişkilerimiz kardeşlik ilişkilerimiz uygulamada da, projelerimizde de devam etmesi gerekiyor. Başkanımızın da dediği gibi bizde de bir çok etkinlik var. Ayvalık çok özellikli bir şehir, tescilli yapılarından tutun, sanat şehri tabiat parkına kadar, doğal güzelliklerin de olduğu bir şehir.Etkinliklerin çok olduğu kültürel etkinliklerin ortak etkinlikler de olabilir, ortak projelerde inşallah bir arada olmak isteriz."

Girne denilince herkesin aklına kardeş şehir gelecek

Ayvalık görevde bulunduğu üç yıl içinde ilk kez uluslar arası düzeyde bir kardeş şehir olduğunu hatırlatan Başkan Ergin şöyle devam etti:

"Girne, kardeş şehir derken biz nelere dikkat ediyoruz, başkanımın da belirttiği gibi şehirler birbirine çok yakın, aslında kültürler özellikler bu yakınlık tabi doğal olarak kardeşliği de getirebiliyor; ortak projeleri de getirebiliyor. Hayırlı olacak, daha önceden ben Girne'ye geldim, tabi ama şimdi daha farklı bir pozisyondayız. Daha önce tatil amaçlı gelmiştim şimdi resmi olarak gelmiş olduk, hem de bundan sonraki süreçte daha farklı gözle bakacağız. İşbirlikleri ile bakacağız, en azından Ayvalıklılar da şunu bilecek; Girne dediğimiz zaman kardeş şehir gelecek herkesin aklına ve biz bunu her yerde telaffuz edeceğiz. Bu birlikteliğimiz daha güzel organizasyonlarla iş birlikleri ile taçlandıracağımıza inanıyorum. Burada bizim meclisimizden Ayvalık belediye meclisini temsil eden bütün patilerin temsil eden arkadaşlarla teşekkür ediyoruz burada bizi böyle güzel karşıladınız inşallah bizler de Ayvalık'ta bütün dostları bekliyoruz."

Başkan Ergin, kardeş şehir anısına Ayvalık'tan getirdiği ve yüz yıllardır üretimi yapılan ancak daha sonra, dokuma ustalarının kaybolmaya yüz tuttuğu dönemde Ayvalık'ta tekrar dokunmaya başlanılan sedefli battaniyeli Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'ye hediye etti.

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