Ayvalık'ta şiddetli fırtına sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayvalık'ta şiddetli fırtına sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ayvalık'ta şiddetli fırtına sürüyor

Yurdu etkisi altına alan fırtına Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de şiddetini sürdürüyor.

BALIKESİR (İHA) - Yurdu etkisi altına alan fırtına Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de şiddetini sürdürüyor.

Ayvalık'ta dün ve gece saatlerinde etkili olan lodos, sabah saatlerinden itibaren batı yönünden esmeye başlayarak şiddetini daha da arttırdı. Ayvalık'ın ilçe merkezinin yanı sıra Altınova ve Aliçetinkaya mahalleleriyle, Cunda Adası'nda yer yer deniz taşmalarının yaşanmasına neden olan fırtına nedeniyle 9 küçük balıkçı teknesi battı, bazı bölgelerde de ağaçların dalları kırıldı. Ayvalık'ın plajlarıyla ünlü Sarımsaklı mevkiinde enerji nakil hatlarını koparan fırtına nedeniyle bölgede elektrik kesintileri meydana geldi. Lodos fırtınası sebeiylee deniz ulaşımının yapılamadığı Ayvalık'ta, bazı evlerin çatılarının da uçtuğu öğrenildi. Ayvalık'ın yüksek kesimlerinde de etkili olan fırtına sebebiyle telefon nakil hatlarının koptuğu ve bu yüzden de internet erişimlerinin kesintiye uğradığı da gelen bilgiler arasında. - BALIKESİR

Ayvalık'ta şiddetli fırtına sürüyor

Ayvalık'ta şiddetli fırtına sürüyor

Ayvalık'ta şiddetli fırtına sürüyor

Ayvalık'ta şiddetli fırtına sürüyor

Ayvalık'ta şiddetli fırtına sürüyor

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Ölümden saniyelerle kurtuldu! Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Ölümden saniyelerle kurtuldu! Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

 İstanbul'da 130 kilometreyi bulan fırtına, güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu

İstanbul'da 130 kilometreyi bulan fırtına, güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu

 Antalya'da yağmur ve fırtına biber seralarını vurdu

Antalya'da yağmur ve fırtına biber seralarını vurdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title