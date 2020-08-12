Ayvalık'ta "Plastik Aşklar" rüzgarı esti - Ayvalık'ta "Plastik Aşklar" rüzgarı esti Oya Başar ile Begüm Birgören Covit19 pandemisi nedeniyle 5 ay sonra yeniden sahnede Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde;

- Ayvalık'ta "Plastik Aşklar" rüzgarı esti

Oya Başar ile Begüm Birgören Covit19 pandemisi nedeniyle 5 ay sonra yeniden sahnede

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; usta oyuncu Oya Başar'la, başarılı oyuncu Begüm Birgören'in başrollerini paylaştığı, senaryosunu Ali Cüneyd Kılcıoğlu, yönetmenliğini Orçun Ucal'ın oynadığı "Plastik Aşklar" oyunu seyirciyle buluştu.

Ayvalık Belediyesi'nin katkılarıyla açıkhava tiyatrosunda sergilenen oyuna ilgi yoğun oldu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 5 aylık bir aradan sonra ilk kez Ayvalık'ta sergilenen oyunda; eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen, elit ama bir o kadar da alaturka Alev'le (Oya Başar), çekingen, kendini savunmaktan korkan, geleneklerden habersiz, saf Sezen'in (Begüm Birgören) yüzleşmelerini, gelgitlerini, hayatla, kendileriyle ve ortak aşklarıyla olan hesaplaşmaları başarılı bir performansla sergilendi.

Komedi türündeki oyun sonunda usta oyuncu Oya Başar ile yetenekli genç oyuncu Begüm Birgören izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Oyun öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Oya Başar ile Begüm Birgören, 5 aylık bir aradan sonra yeniden seyirciyle buluşmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Oya Başar; önümüzdeki süreçte Plastik Aşklar oyununu sahnelemeyi sürdüreceklerini kaydederken, Begüm Birgören de önümüzdeki aylarda yeni bir dizi ile ekranlara gelmeye hazırlandığının müjdesini verdi.

Kaynak: İHA