Ayvalık'ta Kadın Oyunları Festivali kapsamında "Dansöz" oyunu izleyiciyle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ayvalık'ta Kadın Oyunları Festivali kapsamında "Dansöz" oyunu izleyiciyle buluştu

25.03.2021 00:05 | Son Güncelleme: 25.03.2021 00:09
Ayvalık'ta Kadın Oyunları Festivali kapsamında 'Dansöz' oyunu izleyiciyle buluştu

Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce projelendirilen Kadın Oyunları Festivali'nde, Sezen Keser'in sahnelediği Dansöz adlı oyun, izleyiciden tam not aldı.

Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce projelendirilen Kadın Oyunları Festivali'nde, Sezen Keser'in sahnelediği Dansöz adlı oyun, izleyiciden tam not aldı.

Ayvalık'ta Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde, Şamil Yılmaz'ın yazıp yönettiği Dansöz oyunu, genç oyuncu Sezen Keser tarafından sahnelendi.

Oyun sonunda izleyiciler tarafından başarılı sahne performansı dolayısıyla alkışlanan oyuncu Sezen Keser'e, Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Sorumlusu Erkan Cılak, çiçek takdim etti.

Oyun sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Keser, yaklaşık 6 yıldır oyuncu ve yönetmenlik yaptığını anlattı.

Salgın nedeniyle uzunca bir zamandır sahnelerden uzak olduklarını kaydeden Keser, "O yüzden de bize böylesi bir festivalin düzenlenmesi ve bu kadar güzel insanlarla birlikte yapılması çok iyi geldi. Burada olduğum çok mutluyum."dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Binnur Kaya Rasim Öztekin Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Mesut Özil Erol Bulut Caner Erkin Şenol Güneş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayvalık'ta Kadın Oyunları Festivali kapsamında "Dansöz" oyunu izleyiciyle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 00:10:35. #1.14#
title