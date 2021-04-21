Ayvalık'ta evdeki yangında 2 köpek öldü
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Ayvalık'ta evdeki yangında 2 köpek öldü

Ayvalık'ta evdeki yangında 2 köpek öldü
Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Cunda Adası'nda 2 katlı bir evde yangın çıktı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Cunda Adası'nda 2 katlı bir evde yangın çıktı. Ev sahibinin bulunmadığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerken, içerde 2 köpek ölü bulundu.

Cunda Adası'nda site içinde bulunan 3 katlı evde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahibinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaye Daire Başkanlığı Ayvalık Grup Amirliğine bağlı 3 araçlık ve 6 personelden oluşan ekip, alevlere müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan kontrollerde, evde bulunan  2 köpeğin öldüğü belirlendi. Evde ise hasar oluştu.


Ayvalık'ta evdeki yangında 2 köpek öldü
Ayvalık'ta evdeki yangında 2 köpek öldü
Ayvalık'ta evdeki yangında 2 köpek öldü
Ayvalık'ta evdeki yangında 2 köpek öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya

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