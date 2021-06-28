Ayvalık'ta "Eko Mahalle"
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Ayvalık'ta "Eko Mahalle"

Ayvalık'ta 'Eko Mahalle'
Bültenler - Haberler | Güncel

Ayvalık Belediyesi, Sakarya Mahalle Muhtarı İbrahim Kurtay ve Sakarya Mahallesi sakinlerinin işbirliğiyle hayata geçirilen "Mahalle Bahçesi" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sakarya Mahalle Muhtarı İbrahim Kurtay ve bölgede yaşayan vatandaşlar katıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, " Altı aşamalı "Eko Mahalle" projesinin 1. aşaması olan "Sakarya Mahalle Bahçesi" atıkları ayrıştırmak, organik atıklarla organik gübre üretimi, bu gübrelerden tıbbı "Aromatik Bitki" yetiştirme, evsel yağ atıkları, pil gibi zehirli atıkların toplanması ve bu kavramlar üzerinden çocukların eğitilmesi hedeflenmektedir" dedi.

Sakarya Mahallesi'nde kamuya ait alanlarda küçük dokunuşlar yapılarak yeni yaşamsal mekanların yaratılmasını amaçlayan projenin yaşama geçirilmesi beğeni topladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, projelendirilen iyileştirme çalışmalarının Sakarya Mahallesi'nde özellikle Cumhuriyet Caddesi'ne renk ve nefes katacağını söyledi. Başkan Ergin, "Ayvalık'ta yaşayan kişilerden oluşan tasarım grubunun girişimiyle kentin temizlik ve düzenini, kimliğini ve tarihini, makine yerine insanı gözeten etkin eylem ve eğitimler ile fiziki planlama önerileri kent içinde sihirli dokunuşlar ile güzellikler yaratacak" dedi.

İşbirliği yapılacak

Projelendirilen iyileştirme çalışmalarını beğenen ve heyecan duyduklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin "Mahallede, sokakta yaşayanın gönüllü olarak proje üretmesi, bu üretimde tüm bilgi birikim ve tecrübelerini kullanması, fikir danışması çok önemli, Ayvalıklı olmak, orada yaşamak, tarihini, kültürünü, havasını solumak, kentlilik bilinci budur. Çok mutlu oldum. Küçük dokunuşlarla bambaşka bir mahalle ortaya çıkabilecek. Bu çalışmaya emek veren herkese teşekkür ediyorum. Projeyi hazırlayan arkadaşlarım ile birim müdürleri kısa süre içinde bir araya gelerek projenin hayata geçirilmesi konusunda işbirliği yapacaklar" dedi.

Kaynak: Bültenler

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