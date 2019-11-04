Ayvalık'ta dernek ve kahvehanelerde kumar denetimi

Ayvalık'ta dernek ve kahvehanelerde kumar denetimi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kahvehane ve derneklerde kumar denetimi yapıldı.

04.11.2019 14:48
Ayvalık'ta dernek ve kahvehanelerde kumar denetimi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kahvehane ve derneklerde kumar denetimi yapıldı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 5 ekibin katıldığı denetimde kumar ve tombalada kullanılan oyun kağıdı, pul, marka ve fiş ele geçirildi.

Denetimde 150 lira ve 2 deste iskambil kağıdına el konuldu.

Bir kahvehane sahibine "uyuşturucu, esrar maddesi içmek ve içirmek", bir iş yeri sahibine "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak", 2 kişiye "kumar oynama" suçundan idari işlem yapıldı, iki iş yerine kapatma cezası verildi.

Kaynak: AA
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