Ayvalık Eylül'de Caz ile buluşuyor!
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Ayvalık Eylül'de Caz ile buluşuyor!

Ayvalık Eylül'de Caz ile buluşuyor!
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en gözde turizm ve kültür bölgelerinden olan Ayvalık, caz müzik tutkunlarına ev sahipliği yapacak.

Bu yıl 9-12 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan festivalde Türkiye'nin önemli müzisyenleri sahne alacak. Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan festivalin bu yıldan itibaren her yıl tekrarlanması hedefleniyor.

Festival açılışının usta müzisyenlerden oluşan Kürşat Başar Orkestrası ile yapılacağı festivalin ikinci gününde kendine has sesi ve tarzı ile Seran Bilgi yer alacak. Festivalin sürpriz ve farklı ismi ise latin ve dünya müziklerini kendilerine has düzenlemelerle icra eden Rumba Quartet olacak. Ayvalık Caz Festivali'nin finalini ise caz müziğin ülkemizdeki önemli isimlerinden Şenay Lambaoğlu yapacak.

Kaynak: Bültenler

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