Ayvacık'ta şiddetli fırtına etkili oldu
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Ayvacık'ta şiddetli fırtına etkili oldu

Ayvacık'ta şiddetli fırtına etkili oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle bazı evlerin çatısı uçarken, bazı cadde ve sokaklardaki ağaçlar da devrildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle bazı evlerin çatısı uçarken, bazı cadde ve sokaklardaki ağaçlar da devrildi.

Ayvacık ilçesinde bu sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli fırtına, Ayvacık ve Küçükkuyu beldesinde ağaçları devirdi. Küçükkuyu beldesi ile Dibekli, Büyükhusun, Korubaşı ve Sazlı köylerinde bazı ev ve damların çatıları uçtu. İlçe genelinde elektrik direklerinin devrilmesi sonucu bazı köylerde elektrikler kesilirken, UEDAŞ ekipleri onarım çalışması yapıyor. Evlerin üzerindeki kiremit parçalarının düşmesi sonucu da bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Etkili olan şiddetli fırtına sonrasında özel idare ve AFAD ekipleri hasar alan köylerde incelemelerde bulunurken, fırtına sonrasında cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapılıyor. - ÇANAKKALE

Ayvacık'ta şiddetli fırtına etkili oldu
Ayvacık'ta şiddetli fırtına etkili oldu
Ayvacık'ta şiddetli fırtına etkili oldu
Ayvacık'ta şiddetli fırtına etkili oldu
Ayvacık'ta şiddetli fırtına etkili oldu
Ayvacık'ta şiddetli fırtına etkili oldu
Ayvacık'ta şiddetli fırtına etkili oldu
Ayvacık'ta şiddetli fırtına etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ayvacık'ta şiddetli fırtına etkili oldu - Haberler
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