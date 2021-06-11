Ayvacık Çayı ve Kısık Kanyonu kuraklığa teslim oldu

Ayvacık Çayı ve Kısık Kanyonu kuraklığa teslim oldu Denizli'nin Çal ilçesi sınırları içinde yer alan Adıgüzel Barajını besleyen Ayvacık Çayı'da yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kurudu.

Ayvacık Çayı ve Kısık Kanyonu kuraklığa teslim oldu

DENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesi sınırları içinde yer alan Adıgüzel Barajını besleyen Ayvacık Çayı'da yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi gösterilen Kısık Kanyonunda da su seviyesi düştü kanyon kurumanın eşiğine geldi.

Denizli'de bahar yağmurlarının yağmaması, mevsim normallerinin üzerinde seyir eden hava sıcaklığı nedeniyle Çal İlçesi sınırları içinden geçen ve Adıgüzel Barajını besleyen en önemli su kaynaklarından biri olan Ayvacık Çayı'da kuraklığa yenildi tamamen kurudu. Çal ilçesinde Kumral Mesireliği yakınlarındaki Büyük Menderes'in oluşturduğu Kısık Kanyonunda da kuraklık nedeniyle su bitme noktasına geldi. Ayvacık Çayı'nın Adıgüzel Baraj suyuna karıştığı alanda suyun yaklaşık 1,2 kilometre çekildiğine dikkat çeken Güner Yağmur, "Ayvacık Çayı, Çal Develler Mahallesinden doğup, Ortaköy sınırlarından geçerek Adıgüzeller Barajı'na dökülmektedir. Baraj suyu yaklaşık bin 200 metre yok olmuştur. Kuraklık nedeniyle çaylarda ve nehirlerde sular azalmıştır. Bu kuraklığın büyük zararlarını görmekteyiz. Bağlar ve arpa, buğdaylarımız kuraklık nedeniyle ürünlerde yüzde 50 kayıp meydana gelmiştir" dedi.

Kısık Kanyonunda su bitme noktasına geldi

Çal İlçesi'ne yedi kilometre mesafede Kumral Mesireliği yakınında bulunan Kısık Kanyonu'nda da kuraklığın etkisiyle su bitme noktasına geldi. Büyük Menderes'in oluşturduğu vadi içinde geçen yıllarda su seviyesinin 1.70 metre yüksekliğe çıktığı kanyon içinde su azalınca kayalar ve adacıklar gün yüzüne çıktı. Denizli'den kanyona yürüyüş için giden Hazım Bozca, "Bugün Denizli'den Çal Kısık Kanyonu'na gezip ortamı görelim diye geldik ama maalesef kuraklık nedeniyle kanyonumuz kuramaya yüz tutmuş. Su yok denecek kadar az. Doğayı kendi ellerimizle yok etmeye başladık. Bunun sonuçlarını kötü bir şekilde yaşayacağız ama kanyon zamanında çok güzeldi. Maalesef kuramaya yüz tutmuş, geldik üzülerek geri dönüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna