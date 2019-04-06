Ayvacık Belediye Başkanı Kalaycı, Görevine Başladı
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Ayvacık Belediye Başkanı seçilen Halil Kalaycı, görevine başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Ayvacık Belediye Başkanı seçilen Halil Kalaycı, görevine başladı.
Cumhur İttifakı'nın adayı olarak katıldığı seçimde başkanlığa Halil Kalaycı ile meclis üyeleri, Çarşamba İlçe Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı.
Kalaycı, daha sonra belediyeye giderek görevine başladı.
Kaynak: AA