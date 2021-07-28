Ayvacık açıklarında teknede 231 kaçak göçmen yakalandı
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Ayvacık açıklarında teknede 231 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında teknede 231 kaçak göçmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Dilara Erdinç - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen balıkçı teknesindeki 231 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen balıkçı teknesindeki 231 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. 2 organizatör ise gözaltına alındı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında 'Çolaklar-1' balıkçı teknesini durdurdu. Teknede Afganistan, Suriye, İran, Eritre, Yemen ve Pakistan uyruklu 231 kaçak göçmen yakalandı. 2 organizatör de gözaltına alındı. Balıkçı teknesi, Babakale Limanı'na yanaştırıldı. İşlemlerin ardından kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Kaçak göçmenlerin, İtalya'ya gitmek için organizatörlere 6- 7 bin dolar ödedikleri öğrenildi.


Ayvacık açıklarında teknede 231 kaçak göçmen yakalandı
Ayvacık açıklarında teknede 231 kaçak göçmen yakalandı
Ayvacık açıklarında teknede 231 kaçak göçmen yakalandı
Ayvacık açıklarında teknede 231 kaçak göçmen yakalandı
Ayvacık açıklarında teknede 231 kaçak göçmen yakalandı
Ayvacık açıklarında teknede 231 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dilara Erdinç

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