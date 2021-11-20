Ayvacık açıklarında, lastik bottaki 40 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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Ayvacık açıklarında, lastik bottaki 40 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş - Haberler | Güncel
Ayvacık açıklarında, lastik bottaki 40 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen lastik bottaki 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen lastik bottaki 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 40 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince botlarının Türk kara sularına itildiği belirlenen kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.


Ayvacık açıklarında, lastik bottaki 40 kaçak göçmen kurtarıldı

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Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş - Son Dakika Haberleri

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