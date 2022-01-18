Ayvacık açıklarında 16 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salı içerisindeki 16 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk kara sularına bırakılarak ölüme terk edilen 16 kaçak göçmen kurtarıldı.Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.