Ayvacık açıklarında 16 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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Ayvacık açıklarında 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Ayvacık açıklarında 16 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salı içerisindeki 16 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salı içerisindeki 16 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk kara sularına bırakılarak ölüme terk edilen 16 kaçak göçmen kurtarıldı.Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş - Son Dakika Haberleri

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