Ayvacık açıklarında, 101 kaçak göçmen kurtarıldı
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Ayvacık açıklarında, 101 kaçak göçmen kurtarıldı

Ayvacık açıklarında, 101 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına itilerek, ölüme terk edilen 2 lastik bottaki toplam 101 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına itilerek, ölüme terk edilen 2 lastik bottaki toplam 101 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında, 2 lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına geri itilen 2 lastik bottaki 101 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Ayvacık açıklarında, 101 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ

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