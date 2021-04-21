Ayvacık açıklarında, 101 kaçak göçmen kurtarıldı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına itilerek, ölüme terk edilen 2 lastik bottaki toplam 101 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına itilerek, ölüme terk edilen 2 lastik bottaki toplam 101 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında, 2 lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına geri itilen 2 lastik bottaki 101 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ