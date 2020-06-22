Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Alanyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Alanyaspor - Trabzonspor hakemi kimler? Alanyaspor - Trabzonspor muhtemel 11'i! Alanyaspor - Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Koronavirüs sebebiyle maçlara bir süre ara verilmişti. Sıkı tedbirlerle gerçekleşecek olan Alanyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? İşte, ayrıntılar.

Maçlar koronavirüs arasından sonra tekrar başladı. Bu haftanın son maçı Alanyaspor - Trabzonspor AŞ arasında oynanacak. İki köklü kulüpün karşı karşıya geleceği maçlarda heyecan dorukta. Futbol severler muhtemel 11'leri ve hakemleri merak ediyor. Alanyaspor - Trabzonspor maçı ile ilgili detaylar haberimizde. AYTEMİZ ALANYASPOR VE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor arasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. AYTEMİZ ALANYASPOR VE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? 22 Haziran Pazartesi günü beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak ALANYASPOR MUHTEMEL 11'İ Marafona, N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'İ Uğurcan, Pereira, Costa (Hosseini), Campi, Novak, A.Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Ekuban, Sörloth