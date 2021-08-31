Aytaç Şaşmaz kimdir? Aytaç Şaşmaz hayatı ve biyografisi! Aytaç Şaşmaz kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Aytaç Şaşmaz, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Aytaç Şaşmaz hakkında merak edilenler. Aytaç Şaşmaz hayatı ve biyografisi. Aytaç Şaşmaz kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aytaç Şaşmaz merak konusu oldu. İşte Aytaç Şaşmaz hakkında merak edilen Aytaç Şaşmaz kimdir, Aytaç Şaşmaz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Ağustos 1998

Kaç yaşında. 23yaşında

Nereli: Manisa

Boy: 1,8 m

Aytaç Şaşmaz, 5 Ağustos 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşidir. Oyunculuk eğitimi alan Aytaç Şaşmaz, ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında, başrolünde Tolga Sarıtaş ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Kötü Çocuk isimli sinema filmi ile yaşamıştır.

Son olarak Söz dizisinde rol alan Aytaç Şaşmaz, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde Emre karakterine hayat vermektedir. Aytaç Şaşmaz, 1.80 metre boyunda, 77 kilo ve Aslan burcudur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Aytaç Şaşmaz'ın rol aldığı diziler ve filmler

2019 – Hekimoğlu (Emre) (TV Dizisi)

2017 – Söz (Uzman Çavuş Feyzullah) (TV Dizisi) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2017 – Kötü Çocuk (Sinema Filmi)