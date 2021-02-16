AYT nedir? AYT'nin açılımı nedir?
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AYT nedir? AYT'nin açılımı nedir?

16.02.2021 21:43 | Son Güncelleme: 16.02.2021 21:46
AYT nedir? AYT'nin açılımı nedir?

YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran'da yapılıyor. AYT nedir? AYT'nin açılımı nedir? sorusu araştırılıyor. Açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan YKS merkezi olarak düzenlenecek. Sınavın ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri kısaca AYT olacak. YKS'ye başvuran tüm adayların, Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmaları zorunlu değil.

AYT NEDİR?

AYT, YKS içinde yer alan bir sınavdır. YKS 3 oturumlu bir sınavdır. YKS'ye başvuran tüm adayların, AYT'de, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir.

AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

AYT'nin açılımı Alan Yeterlilik Testleri'dir.

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