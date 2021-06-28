AYT cevap anahtarı 2021 : Alan Yeterlilik Testleri soruları ve cevapları açıklandı! AYT puan hesaplama!

27 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen AYT sınavının soru kitapçığı ÖSYM tarafından yayımlandı. AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM'den ulaşılabilir hale geldi. İşte, AYT soruları ve cevapları... AYT soru kitapçığı verilecek mi? AYT soruları çözümleri açıklandı mı? AYT tüm sorular ve cevapları sizlerle...

AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Üniversitelere giriş sınavı kapsamında 2021 AYT sınavı 27 Haziran 2021 tarihi itibari ile tamamlandı. Milyonlarca öğrencinin katıldığı Alan Yeterlilik Testlerisona erdi. Yurt genelinde korona tedbirleri kapsamında uygulanan sınavın sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. İşte2021 AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı ve 2021 AYT soruları ve cevapları...

2021 AYT NE ZAMAN YAPILDI?

Sınav geçtiğimiz Pazar günü 27 Haziran Pazar tarihinde yapıldı.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacaktır.

2021 AYT SORULARI VE CEVAPLARI

Sınav bitiminin ardından gözler ÖSYM'nin yayınlayacağı AYT soruları ve cevapları açıklamasına çevrilmişti. 2021 AYT sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sayısal ve sözel soruları ÖSYM tarafından yayımlandı.

2021 AYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ...

ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN DUYURU

2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

26 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 27 Haziran 2021 tarihinde saat 19.20'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

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ÖSYM BAŞKANLIĞI