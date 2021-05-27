Aysu Bankoğlu kimdir? Aysu Bankoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Aysu Bankoğlu kimdir? Aysu Bankoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Aysu Bankoğlu kimdir? Aysu Bankoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?
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CHP Parti Meclisi üyesi olan Aysu Bankoğlu son dönemde internette en çok aratılan isimler arasında yer almaktadır. Peki Aysu Bankoğlu kimdir? Aysu Bankoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde, Amerika'da Cornell Üniversitesi'nde çeşitli eğitim programlarına katılan Aysu Bankoğlu ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

AYSU BANKOĞLU KİMDİR?

Aysu Bankoğlu, 1989 yılında Bartın'da doğdu. Baba adı Hüseyin, anne adı Nursen'dir Avukat, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde, Amerika'da Cornell Üniversitesi'nde çeşitli eğitim programlarına katıldı. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü'nde "Yasama Meclislerinde Komisyonlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Yasama Sürecindeki Rolü" konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı.

İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yaptı. Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği üyesidir.

27. Dönem 1., 2. ve 3. Yasama Yılları'nda CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. 37. Olağan Kurultay'da, CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi ve hâlen bu görevini sürdürmektedir.

Bankoğlu, çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

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