Aysu Bankoğlu kimdir? Aysu Bankoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

CHP Parti Meclisi üyesi olan Aysu Bankoğlu son dönemde internette en çok aratılan isimler arasında yer almaktadır. Peki Aysu Bankoğlu kimdir? Aysu Bankoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?