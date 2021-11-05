Ayşen Gencer KOD romanıyla bilimkurgu ile yeraltı edebiyatını harmanlıyor

Kod romanında teknolojik girdaplar

Günümüzün eğlenceli aynı zamanda sorgulayıcı teknolojik yapısı, kodlar üzerinden vurgulanıyor. 2021 yılı belki de dünyanın yazılım dönemi olabilir. Ayşen Gencer Kod romanında, bütün insanların, belki de tesadüflerin ve kaderin kodlandığı bir dünya yaratıyor.

Romanın baş karakteri Etna, canlı bombayla göz göze gelirken patlayan o bombanın hayatının bir dönüm noktası olduğunu bilmiyordu. Ufak sıyrıklarla atlattığı canlı bomba saldırısından sonra, bilgisayarların yazılımların ve kodların dünyasına dalacağını da... Roman Etna'nın daha sonra Kod adında bir oyunla tanışması ve bu gizli yazılımın hayatını baştan sona etkilemesini içeriyor. Sürükleyici ve düşündürücü bir roman olarak, terör, bilişim teknolojileri, mahremiyet ve öz iradenin de sorgulanmasını sağlayacak, herkesin elinden bırakamayacağı bir roman olarak psikolojik alt yapısıyla da şaşırtacağa benziyor.

Yeraltı ve Suç edebiyatı yazarlarının ufkunu genişletecek Ayşen Gencer, KOD romanında 17 yaşındaki Etna'nın hikayesini anlatırken, günümüz teknolojisi ve siyasi ortamı üzerinden düşünmemizi sağlıyor. Hayallerimizi, kaderimizi, sevgimizi ve aşkımızı kodlar üzerinden kuran yazılım mühendislerinin olduğu bir dünya düşünün. Terörün ve savaşın girizgahlarında dolaşırken, kişinin psikolojik alt yapısıyla her şeyinin kayıt altına alındığı bu dünyada, felsefi açıdan insanın anlam arayışını da yeniden roman kültürüne yansıtıyor.

Ayşen Gencer Kimdir?

1977 de Antalya'da doğdu. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi & Spor Bölümünü ve Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümünü bitirdi. İlk kitabı "KADIN SUYUNA ÇORBA" (şiir) 2017 de yayınlandı. İkinci kitabı "KOD" kurgu roman türünde olup Ocak 2021 de yayınlandı.

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