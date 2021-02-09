AYSEL GÜREL'İ ŞARKILARIYLA ANDI
Başarılı oyuncu Murat Ünalmış, önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gözleri üstüne çevirdi. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncusu Murat Ünalmış, Aysel Gürel'in doğum gününde usta söz yazarı ve bestecinin Sezen Aksu şarkılarına can verdi sosyal medya yıkıldı
Bir çok enstrüman çaldığı bilinen yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerde adına yapılmış klarneti hesabından paylaşmıştı. Set sonrasında klarnetini alan Murat Ünalmış, Sezen Aksu'nun önce 'Firuze' şarkısını çaldı sonra ise 'Sen Ağlama' şarkısını çalarak sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Ünalmış'a takipçileri tarafından "Nefesine sağlık.", "Sezen ile yüreğimize dokundun.", "Klarnete nefes vermek çok zordur. Çok duygulu çalmışsınız. Emek büyük, yüreğinize sağlık." şeklinde birçok yorum yapıldı.& ;
Kaynak: Snob Magazin