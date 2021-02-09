AYSEL GÜREL'İ ŞARKILARIYLA ANDI

Bir çok enstrüman çaldığı bilinen yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerde adına yapılmış klarneti hesabından paylaşmıştı. Set sonrasında klarnetini alan Murat Ünalmış, Sezen Aksu'nun önce 'Firuze' şarkısını çaldı sonra ise 'Sen Ağlama' şarkısını çalarak sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Ünalmış'a takipçileri tarafından "Nefesine sağlık.", "Sezen ile yüreğimize dokundun.", "Klarnete nefes vermek çok zordur. Çok duygulu çalmışsınız. Emek büyük, yüreğinize sağlık." şeklinde birçok yorum yapıldı.& ;







Kaynak: Snob Magazin