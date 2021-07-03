Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar hangi dizide oynadı?

Karaköy Bankalar Caddesi'nde bulunan bir mekanda dün gece 01.00 sıralarında oyuncu Ayşegül Çınar ile erkek arkadaşının olaylı gecesi magazin sayfalarına yerleşti. Peki, Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar hangi dizide oynadı? Ayşegül Çınar kaç yaşında?

Aralarında polislerin de bulunduğu 9 kişi, Çalıkoğlu ve Çınar'dan şikayetçi oldu. Geceyi Karaköy Polis Merkezi'nde geçiren Furkan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar savcılığa sevk edildi. Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar hangi dizide oynadı?

AYŞEGÜL ÇINAR KİMDİR?

Ayşegül Çınar Yaşı: 19 (01.01.1999)

Ayşegül Çınar Boyu: 1.64 m

Ayşegül Çınar Kilosu: 50 kg

Ayşegül Çınar Burcu: Oğlak

Ayşegül Çınar Göz Rengi: Kahverengi

Ayşegül Çınar Eğitim: Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü

Ayşegül Çınar Doğum Yeri: Antalya

Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da doğmuştur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak isteyen Ayşegül Çınar, Fox Tv'de yayınlanan; kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırmaktadır.

AYŞEGÜL ÇINAR HANGİ DİZİDE OYNADI?

Tiyatro eğitimi alan Çınar, Yasak Elma dizisinde Lila karakterine hayat verdi.