Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar hangi dizide oynadı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar hangi dizide oynadı?

Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar hangi dizide oynadı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Karaköy Bankalar Caddesi'nde bulunan bir mekanda dün gece 01.00 sıralarında oyuncu Ayşegül Çınar ile erkek arkadaşının olaylı gecesi magazin sayfalarına yerleşti. Peki, Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar hangi dizide oynadı? Ayşegül Çınar kaç yaşında?

Aralarında polislerin de bulunduğu 9 kişi, Çalıkoğlu ve Çınar'dan şikayetçi oldu. Geceyi Karaköy Polis Merkezi'nde geçiren Furkan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar savcılığa sevk edildi. Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar hangi dizide oynadı?

AYŞEGÜL ÇINAR KİMDİR?

Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da doğmuştur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak isteyen Ayşegül Çınar, Fox Tv'de yayınlanan; kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırmaktadır.

AYŞEGÜL ÇINAR HANGİ DİZİDE OYNADI?

Tiyatro eğitimi alan Çınar, Yasak Elma dizisinde Lila karakterine hayat verdi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şevval Şahin Şeyma Subaşı Yiğit Marcus Aral
Spor Arda Turan Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Kocadağ Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar hangi dizide oynadı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 15:36:04. #1.15#

title