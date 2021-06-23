Ayşe Tekdal kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Ayşe Tekdal kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Ayşe Tekdal kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Ayşe Tekdal kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Ayşe Tekdal kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Ayşe Tekdal kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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ilk Türk kadın Balkan şampiyonu unvanını kazanana Ayşe Tekdal, 14 Temmuz 2019 yılında İsveç'in Galve kentinde yapılan Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır. Milli gururlarımızdan Ayşe Tekdal kimdir? Ayşe Tekdal kaç yaşında aslen nerelidir?

Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası'nda zirveye çıkan ve Türkiye rekorlarını yenileyen Ayşe Tekdal, Olimpiyat kota sıralamasında 41. sırada bulundu. Ayşe Tekdal ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

AYŞE TEKDAL KİMDİR?

Ayşe Tekdal, 28 Ekim 1999 yılında Diyarbakır'da doğan 5000 m , 10.000 m ve 20 km'lik atletizm branşında, yürüyüş kategorisinde temsil eden Türk kadın yarışçıdır .

Büyük kadınlar 20 kilometrede 1 saat 30 dakika 12 saniyelik derecesiyle Balkan birinciliğini elde eden Ayşe Tekdal, Türk atletizm tarihinde bu alanda ilk şampiyonluğu elde eden Türk kadın sporcu unvanını kazandı.

Ayşe Tekdal, aynı zamanda yarıştaki başarısıyla Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda olimpiyat kotası alan Ayşe Tekdal, ilk Türk kadın Balkan şampiyonu unvanını kazandı.

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Ayşe Tekdal kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Ayşe Tekdal kimdir? Kaç yaşında, nereli? - Haberler
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