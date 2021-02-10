Ayşe Sucu kimdir? Ayşe Sucu aslen nereli ve kaç yaşındadır? Ayşe Sucu eşi kimdir?

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Son olarak Din Savaşları ve Avrupa Ahlaki 2 yazısıyla gündeme gelen Ayşe Sucu'nın yazarlığı, kariyeri ve hayatı hakkında merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik.

AYŞE SUCU KİMDİR?

Ayşe Sucu, 21 Nisan 1959 yılında Ankara'da dünyaya gelen Türk gazeteci ve yazardır ve 62 yaşındadır. Sucu, ilk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladı. 1977 yılında Ankara İmam Hatip Lisesi'nden ve ardından da 1981 yılında Eğitim Enstitüsü Türkçe-Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu. Son olarak 2004 yılında İlahiyat Fakültesini bitirdi.

1996 yılında kurduğu Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları'nın Başkanlığını 2010 yılına kadar sürdürmüştür. Halen Sözcü Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır. Halk Haber TV'de "Ayşe Sucu ile İnanç ve Yaşam" adlı programda Moderatörlük yapmıştır. Aynı zamanda (TOVAK-UYAK) Uygarlık Ahlakı ve İnanç Araştırmaları Enstitüsü Başkanıdır.

Ayşe Sucu, 1981 yılında Hikmet Sucu ile evlendi ve 2 çocuk annesidir. Ayşe Sucu'nun eşi Hikmet Sucu 2019 yılında hayatını kaybetmiştir.

AYŞE SUCU KARİYERİ VE YAZARLIK HAYATI

1977 yılında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışmaya başladı. 1992-1996 yılları arasında Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi'nde Edebiyat Öğretmeni olarak görev yaptı.

1994-1996 yılları arasında, bireysel olarak kadın faaliyetleri merkezi çalışmalarını yürüttü. 1996 yılında, çalışmalarını Türkiye Diyanet Vakfı bünyesine aktararak, ilk adıyla Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Başkanlığı'nı kurdu (ilerleyen dönemde çalışma, Kadın Faaliyetleri Merkezi adını aldı). TDV İncesu Kültür Merkezi'ni kurdu. 1996–2010 yılları arasında, TDV Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdürlüğü'nü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttü.

1998 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Türkiye'nin ilk kadın din hizmetleri uzmanı unvanını ve 1999 yılında yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Türkiye'nin ilk kadın eğitim uzmanı unvanını aldı.

1997-2000 yılları arasında, Flash TV'de haftalık din ve kadın programlarının danışmanlığını ve sunuculuğunu yaptı. 2000–2004 yılları arasında, Balkanlar Türk Dünyası Kadınları Türkiye Delegesi olarak görev yaptı.

2000 yılında, Batman ve çevresinde genç kız ve kadınların intihar olaylarını çalıştığı kurum adına araştırdı. Çıkan sonuçları bir rapor haline getirerek DİB ve İçişleri Bakanlığı'na gönderdi.

2001 yılında, TRT'de 'İnanç' programının danışmanlığını ve sunuculuğunu üstlendi.

2005-2011 yılları arasında, Prof. Dr. Saim Yeprem'den İslam Hukuku/Usulu-ı Fıkıh ve Kelam derslerini ve DİB'de Kur'an-ı Kerim üzerine (aşere-takrip ve talim) ihtisas kurslarını tamamladı.

2000-2011 yılları arasında, Başbakanlık Altındağ İlçesi İnsan Hakları Komisyonu üyeliği yaptı.

1994-2012 yılları arasında, Kadın sorunları, Din Kültür ve Ahlak, Çağdaşlaşma ve İslam gibi konularda, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, İslam Ülkeleri, Avrupa'nın çeşitli ülkeleri ve Amerika olmak üzere yurt dışında ve yurt içinde çeşitli konferanslara katıldı.

2008 yılında beri İnsani Değerler Derneği'nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesidir. Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile dini, felsefi ve tasavvufi serbest çalışmaları devam etmektedir.

Yayınlanmış "Din ve Kadın" ve "İnsan Olmaktır Dindarlık" isimli iki kitabı ve çok sayıda serbest ve bilimsel makaleleri bulunmaktadır.

Türktime.com, Ulus ve Sabah ve iki yerel gazetede yazıları yayınlandı.

Halen Sözcü Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

AYŞE SUCU KİTAPLARI

Din ve Kadın, Lotus Yayınevi (2005)

İnsan Olmaktır Dindarlık, Lotus Yayınevi (2011)

Sözde Dindarlık ve Akıl Tutulması (2014)

Siyasal İslam'ın Gerçekleri, Halk Kitabevi (2017)

Cehaletten İhanete, Halk Kitabevi (2017)

Mağaraya Sızan Işık, Halk Kitabevi (2019)

Akıl Tutulması, Halk Kitabevi (2020)

İslam'ın Işığında Kadın (1998)

Gençlik ve Din (1998)

Eş Olarak Hz. Muhammed, İslam Kadın ve Toplum (2008)